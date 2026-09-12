BILDEXTRA: Rekordmånga sprang Hogialoppet – Startnumren tog slut

Det blev en riktig löparfest när den åttonde upplagan av Hogialoppet avgjordes på lördagen. Omkring 950 deltagare i alla åldrar sprang något av loppen – fler än någonsin tidigare.

Text: Mikael Berglund Dela

Redan dagen före loppet stod det klart att intresset var rekordstort. På fredagen tog samtliga startnummer slut och efterfrågan var så stor att startplatser började säljas vidare på nätets ”gula marknad”.

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Perfekt väder för löparfest

Förutsättningarna blev också närmast perfekta för löparna. Solen tittade fram och temperaturen höll sig på en behaglig nivå – varken för varmt eller för kallt.

Niclas Brattefors, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet, är en återkommande deltagare i Hogialoppet. Även i år blev det en löparfest tillsammans med familjen.

Regnet höll sig dessutom borta under själva arrangemanget och drog in först senare på eftermiddagen.

Under dagen arrangerades flera olika lopp. Lilla Hogialoppet gick över 3,1 kilometer medan det längre Hogialoppet mätte 6,5 kilometer. För de allra yngsta fanns även Miniloppet.

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På och runt eventområdet samlades löpare, familjer och publik. För många handlade dagen minst lika mycket om gemenskap och rörelse som om placering och sluttid.

Svansdans i Svanesund bjöd på dansuppvisning på eventområdet mellan loppen. Svansdans i Svanesund bjöd på dansuppvisning på eventområdet mellan loppen. Svansdans i Svanesund bjöd på dansuppvisning på eventområdet mellan loppen. ‹ 1 av 3 ›

Startavgiften går till Bris

Årets förmånstagare var Bris, som också fanns på plats under lördagen för att berätta om sin verksamhet och sprida ett särskilt viktigt nummer 116 111.

Bris var årets förmånstagare och fanns självklart på plats under Hogialoppet. De vuxna deltagarnas startavgifter går oavkortat till organisationens arbete för barn.

Just nu arbetar Bris särskilt med att få fler barn och vuxna att känna till numret. Under september pågår kampanjen 116 111 steg för Bris, tillsammans med bland annat Hogia. Tanken är både att uppmärksamma barns rätt att må bra och att göra numret 116 111 lika självklart att känna till som andra viktiga samhällsnummer.

De vuxna deltagarnas startavgift går oavkortat till Bris och organisationens arbete för barns rättigheter och stöd till barn.

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Även flera lokala föreningar bidrog till arrangemanget. Föreningsaktiva och funktionärer hjälpte till längs banorna och på eventområdet, där det också fanns mat, fika och aktiviteter för barn och familjer.

Många lokala föreningar hjälpte till att göra Hogialoppet till en löparfest. Här är ett av gängen som såg till att hungriga besökare fick något att äta. Mål som mål. För löparna väntade mållinjen – för andra var kanske hamburgermålet minst lika viktigt. ‹ 1 av 2 ›

Snabba tider på 6,5 kilometer

I herrklassen på 6,5 kilometer blev Daniel Berggren, Team Janne Johannesson, snabbast med tiden 21.58.

Anton Bengtsson från Stenungsunds friidrott blev tvåa på 22.14 och Fredrik Johansson från Stenungsund trea på 22.35.

Damklassen vanns av Stina Törnqvist från Mölndals AIK på 25.32. Klubbkamraten Therese Ranch blev tvåa på 26.25 och Louise Larsson från Kungälvslöparna trea på 27.11.

Vi gjorde det tillsammans! Hogialoppet lockade deltagare i alla åldrar – och många tog sig runt banan tillsammans.

I barn- och ungdomsklassen över 6,5 kilometer blev det mycket jämnt. Dante Welander från Stenungsunds Frisbee Club och Sigge Lindberg från Gripen noterades båda för tiden 25.14, med Welander som etta i resultatlistan. Valdemar Nilsson från Stenungsunds OK blev trea på 27.34.

Pallplatserna på 3,1 kilometer

I herrklassen på 3,1 kilometer vann Niklas Hedborn från Stenungsund på 10.04. Ke Jiang från Göteborg blev tvåa på 16.29 och Jonas Apelqvist från Stenungsund trea på 17.05.

Damklassen vanns av Linn Hermansson från Hjälteby på 13.50. Lisa Malmgren från Kode blev tvåa på 16.50 och Annika Berntsson från Spekeröd trea på 17.21.

Bland ungdomarna 13–16 år vann Lukas Sjölin från Stenungsund på 13.24, före Hugo Fält från Klädesholmen på 13.37 och Alva Brunhage från Myggenäs på 16.21. ‹ 1 av 2 ›

Vinnare team/lag

I klassen 0–12 år blev Nellie Persson från Stenungsunds IF etta på 13.55. Cornelis Friberg från Ödsmåls IK blev tvåa och Tim Svanberg från Ödsmål trea, båda på 14.27.