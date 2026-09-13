Brand i radhus – Släkt med handbrandsläckare

Stenungsund
Foto: Maximilian Björk/NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på söndagen om en brand i ett radhus på Timotejvägen i Stenungsund.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 13 september 2026 12:13 | Uppdaterad: 13 september 2026 12:53
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Larmet kom klockan 12.10. Det ska ha brunnit i köket, men branden kunde släckas med en handbrandsläckare.

Ingen person ska ha skadats i samband med händelsen. Polis är på plats och tar hand om personen som bor på adressen. Vid klockan 12:50 finns ingen brottsrubricering.

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