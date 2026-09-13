Så följer du valresultatet – Lokalt och regionalt

Kristinedalskolan i Stenungsund är en av många vallokaler.

I dag, söndag den 13 september, är det val i Sverige. Vallokalerna har öppet fram till klockan 20 och under kvällen börjar resultaten från Stenungsund, Tjörn och Orust att komma in. Här kan du följa rösträkningen via de officiella kanalerna.

Text: Mikael Berglund Dela

Väljarna röstar i tre val – till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. För STO-området innebär det bland annat att det ska avgöras hur kommunfullmäktige i Stenungsund, Tjörn och Orust ska se ut de kommande fyra åren.

Samtidigt avgörs valet till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Rösträkningen börjar klockan 20

När vallokalerna stänger klockan 20 börjar den preliminära rösträkningen.

Rösterna räknas i en bestämd ordning. Först räknas riksdagsvalet, därefter kommunvalet och sist regionvalet. Det innebär att de lokala och regionala resultaten normalt kommer senare under kvällen.

Det går inte att säga exakt när ett enskilt valdistrikt eller en kommun är färdigräknad. Resultaten rapporteras in löpande allt eftersom valdistrikten blir klara.

Följ Stenungsund, Tjörn och Orust

På Valmyndighetens valresultatsida går det att följa resultaten ända ner på lokal nivå.

Där kan du välja kommunvalet och följa:

• Stenungsunds kommun

• Tjörns kommun

• Orusts kommun

Resultaten går även att följa valdistrikt för valdistrikt. Därmed går det under kvällen att se hur rösterna fördelar sig i olika delar av respektive kommun.

För den som vill följa regionvalet går det på motsvarande sätt att välja Västra Götalandsregionen.

Officiellt valresultat:

Valmyndigheten – val.se

Först ett preliminärt resultat

Siffrorna som presenteras under valkvällen är preliminära. Rösträkningen fortsätter efter valdagen och länsstyrelserna påbörjar den slutliga rösträkningen på måndagen.

På onsdag genomför kommunerna dessutom sin uppsamlingsräkning. Då räknas bland annat förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen.

Resultatet kan därför förändras efter valnatten innan det slutliga valresultatet är fastställt.

NYHETERsto följer de lokala valen

NYHETERsto följer under kvällen utvecklingen i kommunvalen i Stenungsund, Tjörn och Orust, liksom valet till Västra Götalandsregionen.

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