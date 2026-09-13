Tog sig in i tom fastighet – Brandsläckare utlöste automatlarm

Stenungsund

Räddningstjänsten larmades på söndagseftermiddagen till Stenungstorg efter att ett automatiskt brandlarm löst ut i den stora fastighet som ska rivas och där verksamheterna redan har flyttat ut.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 13 september 2026 15:42
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Larmet kom klockan 14.58.

Någon ska ha tagit sig in i fastigheten och vidare upp på övervåningen. Där hade en brandsläckare tömts, och pulvret från släckaren hade utlöst det automatiska brandlarmet.

När räddningstjänsten kom till platsen stod en dörr till fastigheten uppkilad.

Man kommer lämna över ansvaret till fastighetsägaren som får avgöra om anmälan ska göras.

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