ARTISTSLÄPP: Fröken Snusk och Drängarna till Svanesundsfestivalen – Igen

Hösten knackar på dörren – och vad passar då bättre än att börja blicka fram mot nästa sommar. Svanesundsfestivalen har gjort sina första artistsläpp inför 2027. Fröken Snusk och Rasmus Gozzi kommer tillbaka till Orust – och självklart blir det även Drängarna.

Text: Mikael Berglund Dela

Svanesundsfestivalen arrangeras traditionsenligt sista helgen i juli och redan nu börjar nästa sommars artistprogram ta form.

Fröken Snusk och Rasmus Gozzi

Fröken Snusk och producenten och artisten Rasmus Gozzi har blivit några av de största namnen inom svensk epadunk. Tillsammans ligger de bakom en lång rad låtar, där ”Rid mig som en dalahäst” och ”Unga & fria” hör till de stora hitsen. Duon har samlat hundratals miljoner streams.

För Svanesundspubliken blir det ett återseende. Fröken Snusk och Rasmus Gozzi var även bokade till festivalen 2023 då det blev både fest och efterfest på Orust.

Ingen Svanesundsfestival utan Drängarna

Drängarna har med åren blivit något av Svanesundsfestivalens husband och återkommer även sommaren 2027.

Bandet slog igenom redan 1995 med ”Vill du bli min fru”, en låt som fortfarande lockar en ny publik mer än 30 år senare. I låtkatalogen finns även ”Kung över ängarna”, ”Piga & dräng” och en lång rad andra fest- och allsångslåtar.

Drängarna och Fröken Snusk har dessutom musikaliska kopplingar. Tillsammans med Rasmus Gozzi har de släppt ”Dräng & Dalatjej”.

Fler artistsläpp väntar

De första namnen är därmed presenterade, men betydligt fler kommer att tillkomma innan Svanesundsfestivalen 2027 drar igång.

Festivalen har de senaste åren byggt programmet kring en blandning av olika musikstilar och artister för flera generationer. Sommaren 2026 fanns bland andra Tomas Di Leva, Sean Banan, Brandsta City Släckers, Dom Första och Drängarna bland artisterna. Över 6 500 besökte festivalen i somras.

– Vår ambition att vara åldersöverskridande och ha bred reportrar med olika musikstilar, säger Niklas Jigberg, arrangör av Svanesundsfestivalen.

Festivalpass till halva priset

För den som redan nu vet att nästa sommars Svanesundsfestival ska in i kalendern finns festivalpass ute till försäljning.

Just nu säljs festivalpass till Early Bird-pris med 50 procents rabatt via Tickster.

Svanesundsfestivalen arrangeras som vanligt sista helgen i juli.