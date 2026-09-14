Larm om brand i industri – Var tömning av tank

Räddningstjänsten har larmats om en brand i en byggnad – industri på Ängsvägen i Stenungsund, men någon brand var det aldrig tal om.
-Det är en tank som töms på sitt innehåll. Ingen fara för allmänheten, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Varför larmet gick ut som brand i industri är oklart.
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https://nyhetersto.se/2026/09/14/just-nu-larm-om-brand-i-byggnad-19/