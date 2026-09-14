Kommunval -26: Här är vinnarna och förlorarna

Valnatten har ritat om delar av den politiska kartan i Stenungsund, Tjörn och Orust. När nästan alla valdistrikt är räknade står flera tydliga vinnare ut – men också partier som tappar rejält jämfört med valet 2022.

Text: Mikael Berglund Dela

Under de tidiga morgontimmarna stannade inrapporteringen av och vid 07-tiden hade fortfarande inte samtliga valdistrikt rapporterats. Resultaten är preliminära och kan förändras när de sista rösterna och senare rösträkningar tillkommer.

I Stenungsund är Stenungsundspartiet den stora vinnaren, medan Socialdemokraterna backar tydligt. På Tjörn går Moderaterna och Liberalerna starkt framåt. På Orust sticker Folkviljan Orust ut med en kraftig ökning.

Resultaten är fortfarande preliminära och ett valdistrikt återstår att rapportera i var och en av de tre STO-kommunerna.

Kommunvalet 2026 – preliminärt resultat

Nästan alla valdistrikt i Stenungsund, Tjörn och Orust är räknade. Ett valdistrikt återstår fortfarande i respektive kommun. Resultat och mandatfördelning kan därför förändras. STENUNGSUND Kommunvalet 2026 PRELIMINÄRT 17 av 18 valdistrikt räknade Räknade röster: 17 149

Röstberättigade: 21 813

Valdeltagande: 78,6 % ▼ 7,2 Räknade röster:Röstberättigade:Valdeltagande: M 22,6 % ▼ 1,7 S 21,1 % ▼ 6,0 SD 16,5 % ▼ 0,1 SP 13,0 % ▲ 6,4 C 6,2 % ▲ 0,5 V 5,8 % ▲ 0,6 KD 5,5 % ± 0,0 MP 4,4 % ▲ 1,3 L 3,9 % ▼ 0,8 MED 0,6 % ▼ 0,1 Se officiellt resultat hos Valmyndigheten → TJÖRN Kommunvalet 2026 PRELIMINÄRT 10 av 11 valdistrikt räknade Räknade röster: 11 196

Röstberättigade: 12 975

Valdeltagande: 86,3 % ▼ 1,0 Räknade röster:Röstberättigade:Valdeltagande: S 22,1 % ▼ 2,7 M 19,6 % ▲ 4,8 L 15,2 % ▲ 3,8 SD 10,4 % ▼ 0,8 KD 10,3 % ▼ 2,0 TJÖP 10,2 % ▼ 2,0 MP 5,3 % ▲ 1,8 C 3,6 % ▼ 1,2 V 3,1 % ▼ 1,3 Se officiellt resultat hos Valmyndigheten → ORUST Kommunvalet 2026 PRELIMINÄRT 8 av 9 valdistrikt räknade Räknade röster: 10 253

Röstberättigade: 12 704

Valdeltagande: 80,7 % ▼ 4,4 Räknade röster:Röstberättigade:Valdeltagande: S 21,1 % ▼ 3,9 M 20,0 % ▲ 1,6 SD 13,8 % ▼ 0,9 FPO 12,1 % ▲ 6,2 C 11,9 % ▲ 0,1 MP 6,6 % ▲ 1,5 L 4,9 % ▼ 0,8 KD 4,8 % ▼ 0,8 V 4,7 % ▼ 1,3 Se officiellt resultat hos Valmyndigheten →

STENUNGSUND

M leder – men SP är den stora vinnaren. Med bara ett valdistrikt kvar är Moderaterna största parti på 22,6 procent, 1,5 procentenheter före Socialdemokraterna.

Den stora förändringen står dock Stenungsundspartiet för. SP når 13,0 procent och ökar hela 6,4 procentenheter jämfört med 2022. Partiet får preliminärt sju mandat.

Socialdemokraterna står samtidigt för det största tappet: minus 6,0 procentenheter.

TJÖRN

S störst – men M och L är vinnarna. Socialdemokraterna leder på 22,1 procent men backar 2,7 procentenheter.

Moderaterna ökar däremot med 4,8 procentenheter och når 19,6 procent. Även Liberalerna gör ett starkt val: 15,2 procent och en uppgång med 3,8 procentenheter.

Liberalerna får preliminärt sju mandat, en ökning med två mandat, och kan därmed bli en viktig pusselbit när ett nytt politiskt styre ska formas.

ORUST

S leder – men mandatmässigt är det helt jämnt med M. Socialdemokraterna får 21,1 procent mot Moderaternas 20,0. Båda får preliminärt åtta mandat.

Den stora vinnaren är Folkviljan Orust. FPO når 12,1 procent, en uppgång med hela 6,2 procentenheter, och får preliminärt fem mandat.

Samtidigt går Miljöpartiet fram till 6,6 procent. S står för det största tappet med minus 3,9 procentenheter.

Resultaten är fortfarande preliminära

Även när samtliga valdistrikt har rapporterats är valresultatet inte slutgiltigt.

Den slutliga rösträkningen påbörjas av länsstyrelserna under måndagen. Dessutom återstår bland annat röster som räknas i kommunernas uppsamlingsdistrikt.