Man stoppades på moped – Saknade behörighet

Orust

En man misstänks för olovlig körning efter att ha stoppats av polis på en moped i Henån på Orust.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 14 september 2026 14:00
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Stoppet gjordes vid 10-tiden på söndagen på Röravägen i Henån.

Mannen, som är i 60–65-årsåldern, körde en moped klass I men saknade behörighet för fordonet. En anmälan om olovlig körning är skriven.

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