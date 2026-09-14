Man stoppades på moped – Saknade behörighet

En man misstänks för olovlig körning efter att ha stoppats av polis på en moped i Henån på Orust.
Stoppet gjordes vid 10-tiden på söndagen på Röravägen i Henån.
Mannen, som är i 60–65-årsåldern, körde en moped klass I men saknade behörighet för fordonet. En anmälan om olovlig körning är skriven.
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https://nyhetersto.se/2026/09/14/man-stoppades-pa-moped-saknade-behorighet/