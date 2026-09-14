Polisen varnar för stölder av båtmotorer och motordelar

Den senaste tiden har flera stölder av delar från båtmotorer inträffat i Bohuslän. Nu går polisen i ut med en varning eftersom tjuvarna kan röra sig snabbt mellan olika områden.

Text: Mikael Berglund Dela

Det som framför allt stjäls just nu är växelhus, alltså nederdelen av utombordsmotorn inklusive propellern. Polisen uppmanar därför båtägare även i STO-området att vara extra uppmärksamma vid hamnar och båtplatser.

Tjuvarna kan snabbt byta område

Enligt polisen är de personer som ligger bakom den här typen av stölder mobila, vilket innebär att brottsligheten snabbt kan flytta sig geografiskt.

Båtägare rekommenderas bland annat att ha god belysning vid bryggor och, om möjligt, använda rörelseaktiverad belysning. En godkänd spårsändare kan också göra det lättare att spåra stulen utrustning.

Polisen tipsar även om att göra det svårare att från sjösidan komma åt stöldbegärliga delar. Motor, drev och propeller kan om möjligt fällas ner under vattenlinjen. Att variera hur båten förtöjs kan också försvåra för tjuven.

Dölj vilken motor båten har

Tjuvarna kan vara ute efter en viss typ av motor eller ett specifikt drev. Polisen rekommenderar därför den som har möjlighet att täcka motorn så att det blir svårare att på avstånd identifiera fabrikat och modell.

På båtklubbar rekommenderas också oregelbundna vaktscheman så att det blir svårare att kartlägga när området bevakas.

Vid ett pågående brott eller misstänkt aktivitet ska 112 ringas.

Tips kan lämnas via 114 14 eller polisen.se