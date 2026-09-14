Trafiksäkerhetsveckan igång – Körkort omhändertaget i Ucklum

Polisens nationella trafiksäkerhetsvecka med extra hastighetskontroller har dragit igång. Lokalt inleddes veckan på måndagen med en kontroll på länsväg 650 i Ucklum, där en förare blev av med körkortet.

Kontrollen genomfördes på 80-sträckan på länsväg 650 i Ucklum. En förare rapporterades för fortkörning efter att ha uppmätts till 111 km/h. Körkortet omhändertogs på plats.

Fokus på vägar från 70 km/h och uppåt

Denna veckan genomför polisen extra hastighetskontroller i hela landet. Den här gången ligger särskilt fokus på vägar där den skyltade hastigheten är 70 km/h eller högre.

Bakgrunden är bland annat olycksstatistiken. Under årets första sex månader omkom 76 personer i vägtrafikolyckor, och enligt polisen är det framför allt vägar med högre hastigheter som sticker ut.

Polisen väljer också medvetet att berätta om kontrollerna i förväg.



– En vanlig missuppfattning är att polisens roll i trafiken är att bötfälla så många som möjligt. Det stämmer inte – vi är där för att förebygga olyckor och rädda liv. Det är också anledningen till att vi berättar i förväg om hastighetskontrollerna, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.