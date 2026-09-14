Trafiksäkerhetsveckan igång – Körkort omhändertaget i Ucklum

Polisens nationella trafiksäkerhetsvecka med extra hastighetskontroller har dragit igång. Lokalt inleddes veckan på måndagen med en kontroll på länsväg 650 i Ucklum, där en förare blev av med körkortet.
Kontrollen genomfördes på 80-sträckan på länsväg 650 i Ucklum. En förare rapporterades för fortkörning efter att ha uppmätts till 111 km/h. Körkortet omhändertogs på plats.
Fokus på vägar från 70 km/h och uppåt
Denna veckan genomför polisen extra hastighetskontroller i hela landet. Den här gången ligger särskilt fokus på vägar där den skyltade hastigheten är 70 km/h eller högre.
Bakgrunden är bland annat olycksstatistiken. Under årets första sex månader omkom 76 personer i vägtrafikolyckor, och enligt polisen är det framför allt vägar med högre hastigheter som sticker ut.
Polisen väljer också medvetet att berätta om kontrollerna i förväg.
– En vanlig missuppfattning är att polisens roll i trafiken är att bötfälla så många som möjligt. Det stämmer inte – vi är där för att förebygga olyckor och rädda liv. Det är också anledningen till att vi berättar i förväg om hastighetskontrollerna, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/14/trafiksakerhetsveckan-igang-korkort-omhandertaget-i-ucklum/