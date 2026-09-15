Arbetsplatsolycka på Inovyn – Förd till sjukhus

En person har förts till sjukhus efter en arbetsplatsolycka på en av industrierna i Stenungsund. Personen ska ha fått ett ämne som tillverkas på företaget i ögat.
Larmet kom klockan 03.21 natten till tisdagen och gällde en arbetsplats på industrin Inovyn i Stenungsund.
-Den drabbade personen fördes till sjukhus av arbetskamrater, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
Det finns inga närmare uppgifter om skadeläget.
Polisen har varit på plats och tagit uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande arbetsplatsolycka.
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https://nyhetersto.se/2026/09/15/amne-i-ogat-vid-arbetsplatsolycka-ford-till-sjukhus/