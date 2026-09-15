Olycka med elsparkcykel – En person till sjukhus

På tisdagskvällen kom larm om en trafikolycka på Tjörn. Räddningstjänst och ambulans larmades ut. Initialt rubricerades larmet som påkörd person, men enligt SOS Alarm handlar det om en person på elsparkcykel som kört omkull.

Larmet kom klockan 18.16 och olyckan ska ha skett på Tångaviksvägen, söder om Höviksnäs på Tjörn.

Räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. De första uppgifterna gjorde gällande att en person på elsparkcykel blivit påkörd av en bil, men på plats framkom en annan bild.

– Vi fick in det som påkörd person, elsparkcykel och bil, men det visade sig senare att personen på elspark verkar ha kört omkull. Vi är på plats tillsammans med ambulans, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

En person fördes senare till sjukhus med oklart skadeläge.

Vägen var initialt avstäng under räddningsarbetet.

Ingen misstanke om brott.