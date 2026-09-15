Viltolycka norr om Ucklum – Kollision med älg

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En trafikolycka har inträffat på länsväg 650 norr om Ucklum. Förare till en bil ska ha kolliderat med en älg. Räddningstjänst är larmade till platsen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 15 september 2026 23:58 | Uppdaterad: 16 september 2026 00:58
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Larmet kom klockan 23.50 på tisdagskvällen. Räddningstjänst har larmats till platsen.

Oklart skadeläge.

-Ingen ambulans är larmade i nuläget, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räkna med begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbete.

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