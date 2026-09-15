Viltolycka norr om Ucklum – Kollision med älg

En trafikolycka har inträffat på länsväg 650 norr om Ucklum. Förare till en bil ska ha kolliderat med en älg. Räddningstjänst är larmade till platsen.
Larmet kom klockan 23.50 på tisdagskvällen. Räddningstjänst har larmats till platsen.
Oklart skadeläge.
-Ingen ambulans är larmade i nuläget, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räkna med begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbete.
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https://nyhetersto.se/2026/09/15/just-nu-trafikolycka-norr-om-ucklum/