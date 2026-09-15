Man gick mitt i vägen – Omhändertogs av polis

En man omhändertogs av polis efter att ha gått mitt i vägen på Stenunge allé i Stenungsund med risk för att bli påkörd.
Händelsen inträffade vid 15.45, mitt i eftermiddagstrafiken. Polisen fick många samtal om mannen och skickade en patrull till platsen.
– Mannen togs omhand enligt vårdlagen, uppger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
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https://nyhetersto.se/2026/09/15/man-gick-mitt-i-vagen-omhandertogs-av-polis/