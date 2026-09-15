Snapchat-rykten om uppgörelse skola – Två unga åtalas för grovt knivbrott

Rykten om en stor uppgörelse mellan ungdomar spreds på Snapchat och ledde till en polisinsats vid en högstadieskola i STO-området. Nu åtalas två minderåriga men straffmyndiga personer för grovt brott mot knivlagen efter att enligt åklagaren ha burit knivar under skoltid.

Två minderåriga men straffmyndiga personer åtalas för grovt brott mot knivlagen efter en händelse vid en skola i STO-området. Av polisens förundersökning framgår att händelsen föregicks av omfattande rykten på Snapchat om en planerad uppgörelse där ett 60-tal ungdomar skulle vara inblandade.

Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett vid en skola och i ett skogsområde i närheten av skolan i mars 2026. De två ska tillsammans ha innehaft två knivar, alternativt varsin kniv, inom skolområdet och på allmän plats i anslutning till skolan.

Rykten spreds på Snapchat

Förundersökningen ger nu en mer detaljerad bild av vad som föregick händelsen.

Flera elever hade blivit oroliga efter uppgifter om att en större grupp ungdomar skulle komma till skolan för någon form av uppgörelse. Enligt polisens utredning talades det om ett 60-tal ungdomar från olika skolor och från Kungälv. Det förekom också rykten om knivar och andra vapen.

Uppgifterna kopplades till en Snapchat-grupp som hade skapats av en okänd person. Där ska det ha skrivits om att uppgörelsen skulle äga rum vid lunchtid.

Polisen tog uppgifterna på allvar. En insats inleddes och flera poliser skickades till skolan.

Någon uppgörelse blev det dock aldrig. De ungdomar som enligt ryktet skulle komma dök inte upp.

Två mattknivar

I samband med oron ska de två som nu åtalas ha haft två mattknivar. Enligt åtalet bars knivarna lättillgängligt och i försvarssyfte med anledning av konflikten mellan elever. Det är bland annat detta som gör att åklagaren anser att knivbrottet ska bedömas som grovt.

Förhören ger delvis olika bilder av exakt hur knivarna hämtades och vem som gjorde vad.

En av de åtalade uppger i förhör att knivarna hämtades i skolans slöjdsal och att de därefter hade varsin kniv på sig. Han berättar också att han mådde dåligt över situationen och därför gick ut i skogen och gömde kniven.

Här i slöjdsalen förvarades knivarna. Bild: Polisen/FUP.

Den andre uppger också att knivarna kom från slöjdsalen, men lämnar en annan uppgift om vem som hämtade dem. Han säger att han fick en mattkniv, stoppade den i fickan men inte ville använda den eller skada någon.

Knivarna gömdes under löv

Två mattknivar hittades senare gömda i ett skogsparti i närheten av skolan.

Polisens bilder från platsen visar vägen från skolområdet mot skogen och platsen vid ett träd där knivarna ska ha legat gömda under löv. Enligt polisens dokumentation ligger skogspartiet uppskattningsvis 20–30 meter från skolans bakgård.

Här, i ett skogsparti i närheten av skolan, ska de två mattknivarna ha gömts under löv. Bild: Polisen/FUP.

En av de minderåriga berättade senare för en skolpsykolog om knivarna och var de fanns. De gick tillsammans ut och hämtade dem. Enligt skolpsykologen skedde det utan någon större övertalning och han uppfattade det som att eleven ville berätta.

Polisen undersökte slöjdsalen

Som en del av utredningen dokumenterade polisen även hur knivar och verktyg förvarades i skolans slöjdsal.

Polisen har kunnat slå fast att de två knivar som hämtades från skogsdungen var en gul-svart och en röd-grå mattkniv. Den gul-svarta är av samma modell som knivar som finns i slöjdsalen. Däremot har utredningen inte kunnat fastställa om den röd-grå kniven tillhör skolan.

Den gul-svarta mattkniven är av samma modell som knivar som finns i skolans slöjdsal. Bild: Polisen/FUP. För den röd-grå kniven är det oklart om den tillhör skolan. Bild: Polisen/FUP. ‹ 1 av 2 ›

Uppgiften om 60 personer var ett rykte

Förundersökningen visar samtidigt hur osäkra flera av uppgifterna som cirkulerade under dagen var.

En av de åtalade berättar i polisförhör att han fått höra att omkring 60 personer skulle vara inblandade och att nästan alla skulle ha kniv. Han uppger också att han hört talas om andra vapen, men gör samtidigt tydligt att detta var sådant han fått berättat för sig.

Inte heller skolpsykologen hade någon närmare kunskap om Snapchat-gruppen och uppgav i förhör att han bara hört talas om den i förbigående och inte sett några skärmdumpar.

De två minderåriga åtalas nu för grovt brott mot knivlagen. Båda medger att de haft kniv på sig men får enligt stämningsansökan anses förneka brott i övrigt.