Fordonsfel ställer in tåg på Bohusbanan

LjungskileStenungsundTrafik

Tågtrafiken på Bohusbanan mellan Stenungsund och Ljungskile påverkas av inställda avgångar under onsdagsmorgonen och förmiddagen. Orsaken är fordonsfel.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 16 september 2026 08:21 | Uppdaterad: 16 september 2026 09:21
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Störningarna innebär att tåg ställs in på sträckan Stenungsund–Ljungskile och resenärer får räkna med påverkan på morgon- och förmiddagstrafiken.

Aktuell information om vilka tåg som berörs och eventuell ersättningstrafik finns på Västtrafiks hemsida och i appen.

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