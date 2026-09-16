Fordonsfel ställer in tåg på Bohusbanan

Tågtrafiken på Bohusbanan mellan Stenungsund och Ljungskile påverkas av inställda avgångar under onsdagsmorgonen och förmiddagen. Orsaken är fordonsfel.
Störningarna innebär att tåg ställs in på sträckan Stenungsund–Ljungskile och resenärer får räkna med påverkan på morgon- och förmiddagstrafiken.
Aktuell information om vilka tåg som berörs och eventuell ersättningstrafik finns på Västtrafiks hemsida och i appen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/16/fordonsfel-staller-in-tag-pa-bohusbanan/