JUST NU: Misstänkt gasollukt i byggnad

Räddningstjänsten har larmats till Edshult på Orust efter uppgifter om gasollukt i en byggnad.
Larmet gäller utsläpp av farligt ämne och kom klockan 23.
-Den som larmar uppger att det luktar gasol i byggnaden, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänsten åker till platsen för att kontrollera var lukten kommer ifrån.
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https://nyhetersto.se/2026/09/16/just-nu-misstankt-gasollukt-i-byggnad-pa-orust/