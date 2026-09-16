JUST NU: Misstänkt gasollukt i byggnad

Orust

Räddningstjänsten har larmats till Edshult på Orust efter uppgifter om gasollukt i en byggnad.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 16 september 2026 23:07 | Uppdaterad: 16 september 2026 23:47
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Larmet gäller utsläpp av farligt ämne och kom klockan 23.

-Den som larmar uppger att det luktar gasol i byggnaden, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänsten åker till platsen för att kontrollera var lukten kommer ifrån.

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