Kvarndammen restaureras – Ska ge våtmarken nytt liv

På måndag inleds restaureringen av Kvarndammen i Stenungsund. Dammen har under lång tid vuxit igen och nu ska området restaureras för att stärka den biologiska mångfalden och förbättra våtmarkens förmåga att hålla kvar vatten.

Text: Mikael Berglund Dela

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Kvarndammen är en del av den tätortsnära naturen i Stenungsund och ett område som används för friluftsliv. I takt med att dammen vuxit igen har dess förmåga att hålla kvar vatten och fungera som våtmark försämrats.

Nu ska kommunsamarbetet 8+fjordar restaurera området. Arbetet beräknas pågå under hösten.

Utloppet byggs om

Restaureringen innebär bland annat att dammens utlopp byggs om så att mer vatten kan hållas kvar i systemet. Ett område med vass ska rensas för att skapa öppnare och grundare vattenmiljöer.

Även vandringsleden påverkas. Leden över dammvallen ska höjas och vid utloppet byggs en mindre träbro. Syftet är att förbättra tillgängligheten och göra det möjligt att ta sig fram även vid höga vattenflöden.

– Kvarndammen är ett uppskattat naturområde som många Stenungsundsbor besöker. Genom restaureringen stärker vi både naturvärdena och områdets funktion för framtiden. Det är en satsning som gynnar både människor, samhälle och miljö, säger Maria Alm, åtgärdssamordnare på 8+fjordar.

Viktig miljö för djur och växter

Våtmarker fungerar som livsmiljö för bland annat groddjur, fåglar och insekter. De bidrar också till att hålla kvar vatten i landskapet, vilket får ökad betydelse i ett förändrat klimat.

Kvarndammen kommer fortsatt att vara tillgänglig för besökare under arbetet, men tillfälliga störningar kan förekomma under byggtiden.

Projektet genomförs med stöd från Stenungsunds kommun och den statliga satsningen Lokala naturvårdsprojekt, LONA.

8+fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla och Kungälv och har sedan 2008 arbetat med åtgärder för vattenmiljöerna i fjordarna runt Orust och Tjörn.