Onsdagsrösterna räknade – så förändrades valresultatet

STO-Området

Hundratals röster har tillkommit i kommunvalet efter onsdagens uppsamlingsräkning. På Tjörn och Orust är räkningen klar och trots mindre förändringar i partiernas resultat står den preliminära mandatfördelningen kvar. I Stenungsund pågår räkningen fortfarande.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 16 september 2026 16:38
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När NYHETERsto sammanfattade kommunvalet efter valnatten återstod uppsamlingsdistriktet i samtliga tre STO-kommuner. Under onsdagen räknas bland annat förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen och sent inkomna röster.

Tjörn – 158 röster tillkom

På Tjörn har antalet räknade röster ökat från 11 196 efter valnatten till 11 354 efter onsdagsräkningen. Det innebär att ytterligare 158 röster har räknats. Valdeltagandet ökar samtidigt från 86,3 till 87,5 procent.

Förändringarna mellan partierna är små. Socialdemokraterna går från 22,1 till 22,0 procent, Moderaterna från 19,6 till 19,7 procent och Liberalerna från 15,2 till 15,1 procent. Sverigedemokraterna ökar från 10,4 till 10,5 procent medan Tjörnpartiet går från 10,2 till 10,1 procent.

Den preliminära mandatfördelningen förändras inte. De 41 mandaten fördelas fortfarande S 9, M 8, L 7, KD 4, SD 4, TJÖP 4, MP 2, C 2 och V 1.

Orust – 569 ytterligare röster

På Orust har betydligt fler röster tillkommit. Efter valnatten hade 10 253 röster räknats. Efter onsdagsräkningen är antalet 10 822 – en ökning med 569 röster. Valdeltagandet stiger därmed från 80,7 till 85,2 procent.

Även på Orust är förändringarna i partiernas procentandelar små. Socialdemokraterna ligger kvar på 21,1 procent medan Moderaterna går från 20,0 till 20,1 procent. Folkviljan Orust går från 12,1 till 11,9 procent och Vänsterpartiet ökar från 4,7 till 4,8 procent.

Inte heller på Orust förändras mandatfördelningen. De 41 mandaten fördelas fortfarande S 8, M 8, SD 6, FPO 5, C 5, MP 3, KD 2, L 2 och V 2.

Stenungsund inte klart

I Stenungsund är onsdagsräkningen ännu inte färdigrapporterad. Där gäller därför fortfarande det preliminära resultatet efter valnatten. Då hade 17 av 18 distrikt rapporterats och 17 149 röster räknats.

NYHETERsto uppdaterar resultatet för Stenungsund när uppsamlingsdistriktet har räknats och rapporterats.

Kommunvalet 2026 – onsdagsräkningen
Uppsamlingsdistrikten är räknade på Tjörn och Orust. ▲ och ▼ visar förändringen jämfört med det preliminära resultatet efter valnatten. I Stenungsund pågår fortfarande räkningen.

STENUNGSUND

Kommunvalet 2026
ONSDAGSRÄKNING PÅGÅR
17 av 18 valdistrikt räknade
Räknade röster: 17 149
Röstberättigade: 21 813
Valdeltagande: 78,6 %
M
22,6 %
S
21,1 %
SD
16,5 %
SP
13,0 %
C
6,2 %
V
5,8 %
KD
5,5 %
MP
4,4 %
L
3,9 %
MED
0,6 %
Preliminär mandatfördelning – 51 mandat M: 12 · S: 11 · SD: 8 · SP: 7 · C: 3 · KD: 3 · V: 3 · L: 2 · MP: 2
Se officiellt resultat hos Valmyndigheten →

TJÖRN

Kommunvalet 2026
ONSDAGSRÄKNING KLAR
11 av 11 valdistrikt räknade
Räknade röster: 11 354 ▲ 158
Röstberättigade: 12 975
Valdeltagande: 87,5 % ▲ 1,2
S
22,0 %
▼ 0,1
M
19,7 %
▲ 0,1
L
15,1 %
▼ 0,1
SD
10,5 %
▲ 0,1
KD
10,3 %
± 0,0
TJÖP
10,1 %
▼ 0,1
MP
5,3 %
± 0,0
C
3,6 %
± 0,0
V
3,2 %
▲ 0,1
Preliminär mandatfördelning – 41 mandat S: 9 · M: 8 · L: 7 · KD: 4 · SD: 4 · TJÖP: 4 · MP: 2 · C: 2 · V: 1
Se officiellt resultat hos Valmyndigheten →

ORUST

Kommunvalet 2026
ONSDAGSRÄKNING KLAR
9 av 9 valdistrikt räknade
Räknade röster: 10 822 ▲ 569
Röstberättigade: 12 704
Valdeltagande: 85,2 % ▲ 4,5
S
21,1 %
± 0,0
M
20,1 %
▲ 0,1
SD
13,8 %
± 0,0
FPO
11,9 %
▼ 0,2
C
11,9 %
± 0,0
MP
6,6 %
± 0,0
L
4,9 %
± 0,0
KD
4,8 %
± 0,0
V
4,8 %
▲ 0,1
Preliminär mandatfördelning – 41 mandat S: 8 · M: 8 · SD: 6 · FPO: 5 · C: 5 · MP: 3 · KD: 2 · L: 2 · V: 2
Se officiellt resultat hos Valmyndigheten →
Så läser du resultatet:
▲ och ▼ visar förändringen jämfört med det preliminära resultat som redovisades efter valnatten. För Tjörn och Orust är uppsamlingsdistriktet räknat. I Stenungsund pågår onsdagsräkningen fortfarande.

Mandatfördelningen är fortfarande preliminär. Länsstyrelsens slutliga rösträkning pågår och där räknas även personrösterna – kryssen på enskilda kandidater.

Källa: Valmyndigheten.

Personkryssen återstår

Även när onsdagsräkningen är klar är valresultatet fortfarande preliminärt. Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen och det är också där personrösterna – kryssen på enskilda kandidater – räknas.

Det innebär att det ännu återstår att fastställa vilka kandidater som slutligen tar partiernas mandat i kommunfullmäktige.

Artikeln uppdateras när onsdagsräkningen i Stenungsund är klar.

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