Onsdagsrösterna räknas i dag – Kan ändra det preliminära valresultatet

Valet är över, men alla röster är ännu inte räknade. Under onsdagen genomför valnämnderna i Stenungsund, Tjörn och Orust den så kallade onsdagsräkningen. Då räknas bland annat förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen och sent inkomna utlandsröster.

Text: Mikael Berglund Dela

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När NYHETERsto efter valnatten redovisade resultatet i kommunvalen i STO-kommunerna handlade det om det preliminära valresultatet. Det byggde på de röster som hade kunnat räknas och rapporteras under valkvällen.

I dag, onsdag den 16 september, kommer ytterligare röster att läggas till resultatet.

Det här är onsdagsräkningen

Den så kallade onsdagsräkningen heter formellt valnämndens preliminära rösträkning, eller uppsamlingsräkning. Då räknar kommunernas valnämnder de förtidsröster som inte hann fram till rätt vallokal på valdagen. Det handlar framför allt om röster som lämnats i en annan kommun under valhelgen, men även förtidsröster som lämnats i den egna kommunen under valdagen och sent inkomna röster från utlandet.

Rösterna redovisas inte i de vanliga valdistrikten utan samlas i så kallade uppsamlingsdistrikt. Anledningen är att valhemligheten ska kunna skyddas när det handlar om ett mindre antal sent inkomna röster.

Kan resultatet i STO ändras?

Ja. Resultaten som hittills presenterats för Stenungsund, Tjörn och Orust är fortfarande preliminära. När onsdagsrösterna läggs till kan partiernas antal röster och procentandelar förändras. I vissa fall kan även den preliminära mandatfördelningen förändras.

Det innebär att de mandatfördelningar som NYHETERsto tidigare har redovisat efter valnatten ännu inte är slutgiltiga.

Fler röster än vanligt väntas

Valmyndigheten uppger att ovanligt många röster väntas vid årets uppsamlingsräkning. Myndighetens uppskattning är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i hela landet.

Bakgrunden är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med fler utlandsröster. Därför räknar Valmyndigheten med att uppsamlingsräkningen på många håll kan fortsätta även under torsdagen.

Nu räknas också personkryssen

Parallellt med onsdagsräkningen pågår länsstyrelsens slutliga rösträkning. Där räknas samtliga röster på nytt – och det är också nu som personrösterna, alltså kryssen på enskilda kandidater, räknas.

Det innebär att det ännu inte är avgjort exakt vilka personer som tar partiernas mandat i kommunfullmäktige. Personkryssen kan påverka vilka kandidater som blir invalda när det slutliga valresultatet fastställs.

Länsstyrelsen granskar och sorterar valsedlarna utifrån om de innehåller en personröst och räknar därefter personrösterna för respektive kandidat.

Fortfarande inte det slutliga resultatet

Även när onsdagsrösterna är räknade är valet inte slutligt fastställt.

Länsstyrelserna påbörjade den slutliga rösträkningen redan på måndagen. Där kontrollräknas rösterna, samtliga deltagande partier redovisas och även personrösterna räknas. Länsstyrelsen gör också den slutliga bedömningen av vilka röster som är giltiga respektive ogiltiga.

Det slutliga resultatet i kommun- och regionvalen väntas vara färdigräknat och fastställt omkring två veckor efter valdagen.