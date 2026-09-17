Åkgräsklippare stulen från fastighet

En fastighetsägare i närheten av Henån på Orust upptäckte på onsdagsmorgonen att en åkgräsklippare hade stulits under natten till onsdag. Polisen efterlyser nu tips och iakttagelser.

LOKAL ANNONS Dölj annons

Stölden ska ha skett vid en fastighet i närheten av Henån utmed länsväg 752. När fastighetsägaren kom ut på morgonen var åkgräsklipparen borta.

Den stulna åkgräsklipparen är av märket Jonsered och är röd.

En anmälan om stöld är upprättad.

-Polisen är tacksam för tips och iakttagelser som kan sättas i samband med stölden, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.