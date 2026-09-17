Från Bandfabriken till Strandplan – Handelsplats firar tio år

Strandplan firar 10 år som handelsplats på historisk mark. Foto: Foto: Hans Håkansson/Bohusläns museum och NYHETERsto

Det började med en textilfabrik 1944 och blev det första steget mot det Stenungsund som växte fram som industriort. Området kring den tidigare Bandfabriken har sedan dess förändrats kraftigt. På lördag uppmärksammas ett betydligt senare kapitel i platsens historia när Strandplan firar tio år.

Text: Mikael Berglund Dela

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Första steget mot industriorten

När Svenska Bandfabriken etablerade sig i Stenungsund 1944 såg samhället helt annorlunda ut. Företaget hade grundats 1931 norr om Borås och verksamheten hade senare flyttats in till Borås. När den nya fabriken i Stenungsund stod klar 1944 flyttades verksamheten dit.

Svenska Bandfabriken i Stenungsund i november 1944, samma år som företaget etablerade sig på orten. Foto: Ingeborg Enander/Bohusläns museum

Bandfabriken tillverkade framför allt vävda etiketter och blev Stenungsunds första större industri. Verksamheten växte och i slutet av 1950-talet hade företaget omkring 90 anställda. Kommunen beskriver etableringen som det första steget mot Stenungsunds utveckling till industriort.

Den stora industriella omvandlingen skulle komma senare. År 1954 beslutades att ett stort ångkraftverk skulle placeras i Stenungsund och under 1960-talet etablerades den petrokemiska industrin. I juli 1963 togs Nordens första krackningsanläggning i drift.

Svenska Bandfabriken blev samtidigt kvar i Stenungsund under flera årtionden. År 1989 köptes företaget av Boråsbaserade Nilörn och tillverkningen i Stenungsund upphörde. Därmed avslutades omkring 45 år av verksamhet på orten.

Svenska Bandfabriken och området omkring 1960–1961. Foto: Hans Håkansson/Bohusläns museum

Området blev Strandplan

Även området kring Bandfabriken förändrades med tiden. I kommunens fördjupade översiktsplan för Stenungsunds tätort beskrivs Strandplan som ”området kring f.d. bandfabriken” och hur platsen utvecklats till ett område för handel.

Där en del av Stenungsunds tidiga industrihistoria en gång tog sin början finns i dag Strandplan med handel, service och andra verksamheter.

Strandplan idag. Foto: NYHETERsto

På lördag är det tio år sedan dagens Strandplan etablerades och det uppmärksammas med ett jubileumsarrangemang.

Firar tio år på lördag

Mellan klockan 11 och 15 blir det aktiviteter och erbjudanden hos flera av verksamheterna på Strandplan.

Under dagen blir det bland annat trubadur, poängpromenad och barnlopp. Allgott & Villgott underhåller på parkeringen och STC arrangerar prova-på-barndans. Flera av verksamheterna har dessutom egna aktiviteter under dagen.

Hela programmet med tider, aktiviteter och deltagande företag.