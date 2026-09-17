Man häktad efter radhusbrand – Misstänks för mordbrand

En man i 60-årsåldern har häktats efter söndagens brand i ett radhus i Stenungsund. Mannen är misstänkt för mordbrand och narkotikabrott. Han förnekar brott.

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Det var på söndagen som räddningstjänst, ambulans och polis larmades till ett radhus i Stenungsund efter uppgifter om brand i en bostad. Branden kunde släckas och bostaden spärrades senare av för en kriminalteknisk undersökning. Mannen greps och anhölls misstänkt för mordbrand.

Ska ha brunnit på flera ställen

På onsdagen lämnade åklagaren in en häktningsframställan. Ett av skälen som åberopades var risken för att mannen skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han försattes på fri fot.

Kammaråklagare Jonas Martinsson uppger för STtidningen att det ska ha brunnit på flera ställen inne i radhuset. En granne ska också ha ingripit och släckt eld med en pulversläckare.

Senare under onsdagseftermiddagen beslutade Uddevalla tingsrätt att mannen skulle häktas misstänkt för mordbrand och narkotikabrott.

Mannen förnekar brott.

Tidigare åtalad efter brandfara i radhus

Mannen har tidigare stått åtalad efter en annan händelse i ett radhus i Stenungsund. Det ärendet gällde omfattande skador och ingrepp i bostadens elsystem. Det fanns även spår efter brand eller kraftig värmeutveckling och problemen ledde till återkommande strömavbrott som påverkade flera bostäder i radhuslängan.

Mannen friades av tingsrätten i mars i år. Domstolen konstaterade att det inte gick att fastställa när skadorna hade uppstått och åklagaren kunde därför inte visa att mannen orsakat dem under den tidsperiod som åtalet omfattade.

Det tidigare målet är fristående från den nu aktuella utredningen om misstänkt mordbrand.