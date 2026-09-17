Polisen ”övningskör” – Fler bilar i området under dagen

STO-OmrådetTrafik
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En utbildning inom polisen pågår under torsdagen i STO-området, något som kan märkas genom att fler polisbilar än vanligt rör sig på vägarna.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 17 september 2026 09:29
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Dessa fordonsövningar med 6-7 polisbilar på raken brukar också leda till tips till redaktionen från personer som undrar om något särskilt har inträffat.

Optimala vägar att öva på

Övningen är en del av polisens förarutbildning och innebär att deltagarna kör i verklig trafikmiljö. Vägarna i STO-området, med en blandning av motorväg och landsväg och närheten till Göteborg och Uddevalla, har under många år använts för polisens förarutbildningar.

Efter godkänt resultat får deltagarna köra utryckningsfordon med blåljus och siren.

Under dagtid kan man därför se flera polisbilar, ibland körande efter varandra, utan att det behöver vara kopplat till någon särskild polisiär händelse.

Uppmärksammar allmänheten på övningen

Polisen uppmärksammar allmänheten på utbildningen för att undvika onödig oro. Ser man flera polisbilar i följd på vägarna behöver det alltså inte betyda att något allvarligt har inträffat.

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