RSG:s förbundsdirektör lämnar – Facken har saknat förtroende

Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsdirektör Robert Karlsson lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Beskedet berör även räddningstjänsten i Stenungsund och på Tjörn, som sedan 2023 ingår i förbundet.

LOKAL ANNONS Dölj annons

Räddningstjänsten Storgöteborg meddelade på torsdagen att Robert Karlsson själv valt att lämna tjänsten som förbundsdirektör från och med samma dag.

– Robert har meddelat styrelsen att han lämnar sin tjänst som förbundsdirektör. Med hänsyn till Robert så kan jag inte kommentera detta vidare. Nu arbetar vi för en bra lösning framåt för organisationen, säger styrelseordförande Ingrid Andreae.

Någon närmare förklaring till varför Karlsson lämnar lämnas inte.

Facken saknade förtroende

Beskedet kommer drygt en vecka efter att fackförbunden inom Räddningstjänsten Storgöteborg meddelade att de saknade förtroende för förbundsdirektören och inte ville att han skulle vara kvar på sin post.

Enligt Sveriges Radio hade facken genomfört en arbetsmiljöutredning där det bland annat framkom uppgifter om psykologisk otrygghet, dålig kommunikation och andra brister i arbetsmiljön. Chefer i ledningsgruppen uppgavs under en längre tid ha mått dåligt på arbetet.

Räddningstjänsten Storgöteborg har inte uppgett att den fackliga kritiken är orsaken till torsdagens besked.

Ansvarar för räddningstjänsten i Stenungsund och Tjörn

Förändringen i förbundsledningen berör lokalt Stenungsund och Tjörn. Kommunerna blev tillsammans med Lilla Edet medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg den 1 januari 2023, när det tidigare Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund avvecklades.

RSG ansvarar i dag för räddningstjänsten i nio kommuner. I STO-området omfattas Stenungsund och Tjörn, medan Orust har en egen kommunal räddningstjänst.

Tills vidare tar biträdande förbundsdirektören Anders Ekberg över som ansvarig chef.

Enligt RSG påverkas inte det operativa arbetet av förändringen.

– Vårt operativa arbete påverkas inte. Vi kommer utföra vårt uppdrag så att de vi är till för kan fortsätta känna sig trygga, säger Ingrid Andreae.