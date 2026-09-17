Stenungsundsbo döms för narkotikabrott vid järnvägsstationen

En man bosatt i Stenungsund döms för två fall av ringa narkotikabrott. Händelserna är kopplade till Stenungsunds järnvägsstation i juli.
Enligt domen hade mannen 0,12 gram cannabisharts på sig vid järnvägsstationen. Han hade även använt amfetamin.
Erkände gärningarna
Mannen erkände båda gärningarna i polisförhör.
Uddevalla tingsrätt bedömer att erkännandet stöds av den övriga utredningen och dömer mannen för två fall av ringa narkotikabrott – innehav och bruk. Målet avgjordes utan huvudförhandling.
Påföljden blir 40 dagsböter på 100 kronor, totalt 4 000 kronor. Mannen ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta staten med 2 600 kronor för provtagning och analys.
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https://nyhetersto.se/2026/09/17/stenungsundsbo-doms-for-narkotikabrott-vid-jarnvagsstationen/