Stenungsundsbo döms för narkotikabrott vid järnvägsstationen

DomStenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En man bosatt i Stenungsund döms för två fall av ringa narkotikabrott. Händelserna är kopplade till Stenungsunds järnvägsstation i juli.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 17 september 2026 16:43
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Enligt domen hade mannen 0,12 gram cannabisharts på sig vid järnvägsstationen. Han hade även använt amfetamin.

Erkände gärningarna

Mannen erkände båda gärningarna i polisförhör.

Uddevalla tingsrätt bedömer att erkännandet stöds av den övriga utredningen och dömer mannen för två fall av ringa narkotikabrott – innehav och bruk. Målet avgjordes utan huvudförhandling.

Påföljden blir 40 dagsböter på 100 kronor, totalt 4 000 kronor. Mannen ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta staten med 2 600 kronor för provtagning och analys.

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