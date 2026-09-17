Stenungsundsbo döms för rattfylleri i Lysekil

En man bosatt i Stenungsund döms för rattfylleri efter att ha kört bil med alkohol i kroppen i Brastad i Lysekils kommun. Färden slutade med 40 800 kronor i dagsböter.
Enligt domen inträffade händelsen på länsväg 162 i Brastad i augusti i år. Efter färden uppmättes alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft till 0,25 milligram per liter.
Erkände rattfylleriet
Mannen har i förhör erkänt. Uddevalla tingsrätt konstaterar att erkännandet stöds av den övriga utredningen och bedömer det som bevisat att mannen gjort sig skyldig till rattfylleri.
Påföljden blir 60 dagsböter på 680 kronor, totalt 40 800 kronor.
Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.
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https://nyhetersto.se/2026/09/17/stenungsundsbo-doms-for-rattfylleri-i-lysekil/