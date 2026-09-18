Bråk utanför Systembolaget – Polis till platsen

Polisen larmades på torsdagseftermiddagen om ett bråk utanför entrén till Systembolaget, granne med polisstationen i Stenungsund.
Samtal från platsen kom klockan 17.30.
-Det handlar om tre personer, varav en person har lämnat kommer till platsen, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
Polisen pratade med de inblandade, men kunde inte styrka att något brott hade begåtts. Personerna avvisades därefter från platsen.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/18/brak-utanfor-systembolaget-polis-till-platsen/