DOM: Tog med hemmagjord explosiv anordning till Svanesundsfestivalen

En ung man från Orust döms efter att ha haft en hemmagjord explosiv anordning i sin ryggsäck under Svanesundsfestivalen förra sommaren. Polisen letade från början efter mannen efter uppgifter om att han skulle ha setts med en kniv.

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Händelsen inträffade på kvällen den 24 juli 2025.

Enligt förundersökningen fick polisen ett tips om att mannen skulle ha setts med kniv på festivalområdet. En patrull började leta efter honom och hittade honom senare tillsammans med andra personer i anslutning till festivalen.

Någon kniv hittades inte. När polisen genomsökte mannens ryggsäck gjordes däremot ett annat fynd.

I ryggsäcken fanns två pyrotekniska föremål. Det ena beskrivs i förundersökningen som en hemmabyggd anordning där en pyroteknisk pjäs tejpats ihop med en behållare med tändargas. Där fanns också en mindre smällare eller raket.

Den hemmagjorda explosiva anordningen bestod av en pyroteknisk pjäs som tejpats fast vid en behållare med 250 milliliter tändargas. Bilderna är från polisens kriminaltekniska undersökning av beslaget. Foto: Polisen/Förundersökningen. Den hemmagjorda explosiva anordningen bestod av en pyroteknisk pjäs som tejpats fast vid en behållare med 250 milliliter tändargas. Bilderna är från polisens kriminaltekniska undersökning av beslaget. Foto: Polisen/Förundersökningen. ‹ 1 av 2 ›

Mannen greps och polisen beslutade om beslag av föremålen och husrannsakan i hans bostad.

Misstänktes först för allmänfarlig ödeläggelse

Fyndet gjorde att en betydligt allvarligare brottsutredning inleddes.

Mannen blev skäligen misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Han misstänktes även för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

I den ursprungliga misstanken framhölls att mannen hade de explosiva föremålen i sin ryggsäck under en pågående festival där många människor befann sig.

Polisen gick vidare med bland annat kriminaltekniska undersökningar av föremålen. Mannens mobiltelefoner och datorer togs också i beslag och undersöktes.

Vid datorgenomsökningen letade polisen bland annat efter uppgifter om eventuella kopplingar till grupperingar eller gäng, sökningar om hur man tillverkar en bomb samt kommunikation som kunde vara relevant för utredningen.

Polisens slutsats från den genomgången var att inget av intresse hittades.

Explosiv pjäs och tändargas

Den tekniska undersökningen visade att den hemmagjorda konstruktionen bestod av en plåtbehållare med 250 milliliter tändargas och en fasttejpad pyroteknisk pjäs.

Den hemmagjorda explosiva anordningen bestod av en pyroteknisk pjäs som tejpats fast vid en behållare med 250 milliliter tändargas. Bilderna är från polisens kriminaltekniska undersökning av beslaget. Foto: Polisen/Förundersökningen.

Tändgasen bestod enligt innehållsförteckningen huvudsakligen av butan och propan. Den pyrotekniska delen kom från ett kraftigt knallskott.

Enligt det kriminaltekniska utlåtandet skulle brand och brännskador vara den huvudsakliga faran om konstruktionen fungerade som tänkt. För att fungera som en brandbomb skulle explosionen behöva få gasbehållaren att brista samtidigt som den utströmmande gasen antändes.

Den hemmagjorda explosiva anordningen bestod av en pyroteknisk pjäs som tejpats fast vid en behållare med 250 milliliter tändargas. Bilderna är från polisens kriminaltekniska undersökning av beslaget. Foto: Polisen/Förundersökningen.

Om gasbehållaren inte brast skulle effekten i stället främst bli en kraftig knall med risk för hörselskador för personer i närheten.

Uppgav att han ville imponera på vänner

Mannen har berättat att han själv byggde anordningen genom att ta spränganordningen från en fyrverkeripjäs och tejpa fast den på flaskan med tändargas.

Han uppgav att han tog med den till festivalen för att imponera på sina vänner, men att han sedan glömde bort att han hade den i ryggsäcken. Enligt mannen hade han inte för avsikt att använda anordningen.

Utredningen ledde inte till något åtal för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Åtalet kom i stället att gälla brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kunde orsaka eldklot

När målet prövades konstaterade Uddevalla tingsrätt att anordningens funktion var att spräcka gasbehållaren och antända gasen.

Om konstruktionen fungerade skulle resultatet enligt den tekniska bedömningen kunna bli en gasexplosion följd av en snabb brand som bildade ett eldklot.

På nära håll skulle eldklotet kunna orsaka brännskador. Behållaren eller delar av den skulle också kunna kastas iväg och orsaka personskador. Det fanns även risk för hörselskador.

Tingsrätten konstaterar samtidigt att det inte är visat att mannen hade för avsikt att använda anordningen i närheten av andra människor.

Döms till villkorlig dom

Tingsrätten bedömer att gärningens straffvärde för en vuxen person motsvarar sex månaders fängelse. Mannen var 18 år när brottet begicks, vilket har beaktats vid straffmätningen.

Mannen döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Påföljden blir villkorlig dom och 60 dagsböter på 30 kronor, totalt 1 800 kronor.

Den beslagtagna explosiva anordningen förverkas och mannen ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.