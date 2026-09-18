Eftersökt påträffad vid Stenungsund Arena

En man i 40-årsåldern som var eftersökt av Kriminalvården påträffades av polis vid Stenungsund Arena på torsdagen.
Händelsen inträffade vid 12-tiden.
Mannen var eftersökt eftersom han skulle avtjäna en dom men inte hade inställt sig för att påbörja verkställigheten av straffet.
Polisen omhändertog mannen och förde honom till närmaste anstalt där han nu får påbörja avtjänandet av domen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/18/eftersokt-patraffad-vid-stenungsund-arena/