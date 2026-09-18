Bil började brinna under färd – Övertänd

Stenungsund
Bil började brinna under färd på länsväg 650. Foto: Maximilian Björk

Räddningstjänsten larmades på fredagskvällen om en brand i en personbil på länsväg 650 mellan Spekeröd och Grössbacke.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 18 september 2026 21:52 | Uppdaterad: 18 september 2026 22:41
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Larmet kom klockan 21.50.

Det är föraren av bilen som själv har larmat om branden och bilen uppges vara övertänd, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Branden ska ha börjat under färd, men det är oklart vad som är orsaken.

Räddningstjänst på plats efter att en bil börjat brinna på länsväg 650. Foto: Maximilian Björk.

Under räddnings- och bärgningsarbetet var det begränsad framkomlighet på platsen.

– Branden släckt och man inväntar bärgare, uppger NYHETERsto´s reporter på plats vid klockan 22:20.

Inga personskador i samband med händelsen.

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