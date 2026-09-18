Bil började brinna under färd – Övertänd

Räddningstjänsten larmades på fredagskvällen om en brand i en personbil på länsväg 650 mellan Spekeröd och Grössbacke.
Larmet kom klockan 21.50.
Det är föraren av bilen som själv har larmat om branden och bilen uppges vara övertänd, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Branden ska ha börjat under färd, men det är oklart vad som är orsaken.
Under räddnings- och bärgningsarbetet var det begränsad framkomlighet på platsen.
– Branden släckt och man inväntar bärgare, uppger NYHETERsto´s reporter på plats vid klockan 22:20.
Inga personskador i samband med händelsen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/18/just-nu-larm-om-bilbrand/