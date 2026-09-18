Körde från polisen med moped vid Tjörnbron – Döms för grov olovlig körning

En man döms för grov olovlig körning efter en mopedfärd i Stenungsund. När polisen försökte stoppa mopeden i närheten av Tjörnbron fortsatte föraren upp på bron. Kort därefter hittades både mopeden och mannen i skogen.

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Händelsen inträffade i Stenungsund i juli 2026. Mannen körde en moped klass 1 på Göteborgsvägen trots att han saknade rätt att köra den.

Fortsatte upp på Tjörnbron

Enligt Uddevalla tingsrätt försökte poliser genomföra ett fordonsstopp i närheten av Tjörnbron. De såg då en moped som avvek och fortsatte upp på bron.

Poliserna följde efter och hittade senare mopeden i skogen. Mannen hittades lite längre in i skogen.

Under efterföljandet tappade poliserna enligt domen endast för en kortare stund uppsikten över mannen. Poliserna kände dessutom igen honom sedan tidigare.

Mannen nekade inledningsvis till att han hade kört mopeden. Han uppgav senare att han hade tillhörigheter i mopeden som han ville att poliserna skulle ta med tillbaka. Det handlade bland annat om en jacka och en hjälm.

Saknade rätt att köra mopeden

En teknisk kontroll visade att fordonet var en moped klass 1. Av körkortsuppgifterna framgick att mannen saknade rätt att köra den.

Tingsrätten anser att utredningen visar att det var mannen som körde mopeden och att han var medveten om att han saknade rätt att göra det.

Brottet bedöms som grovt eftersom mannen tidigare har lagförts för olovlig körning.

Tredje domen på två år

Av domen framgår att mannen förekommer under 31 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes i oktober 2025 för bland annat grov olovlig körning och dömdes på nytt för grov olovlig körning i juni 2026.

Den aktuella domen innebär enligt tingsrätten att mannen nu döms för grov olovlig körning för tredje gången under den senaste tvåårsperioden.

Påföljden bestäms till 100 dagsböter om 50 kronor, totalt 5 000 kronor.

Ett avgasrör som beslagtagits från mannen förverkas. Tingsrätten bedömer att hans återfall i olovlig körning med styrka talar för att föremålet ska förverkas för att förebygga fortsatt brottslighet.

Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.