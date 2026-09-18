Man begärs häktad – Misstänks för nio våldtäkter

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En man i 20-årsåldern begärs häktad vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för nio fall av våldtäkt. Enligt åklagarens häktningsframställan ska de misstänkta brotten ha skett i Stenungsund eller på annan plats i landet under en period förra året.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 18 september 2026 09:04 | Uppdaterad: 18 september 2026 09:13
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Mannen är på sannolika skäl misstänkt för nio fall av våldtäkt under perioden augusti till november 2025.

Åklagaren ser flera risker

Åklagaren begär att mannen ska häktas och hänvisar till flera häktningsskäl.

Enligt framställan finns risk för att mannen avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Åklagaren anser också att det finns risk för att han undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen samt risk för fortsatt brottslig verksamhet.

Åklagaren begär även tillstånd att belägga mannen med restriktioner. Begäran omfattar bland annat möjligheten att begränsa samsittning, gemensam vistelse, besök, elektronisk kommunikation och brev.

Häktningsframställan lämnades in till Uddevalla tingsrätt på torsdagen och förhandling kommer ske under dagen.

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