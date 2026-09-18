Oj! vilken helg! – Evenemangstips för STO

Strandplan firar 10 år, Sundsby säteri fylls av skördefest och på söndagen är det Stora Biodagen med halva priset på filmerna. Helgen bjuder också på Gårdsjödagen, loppis i Spekeröd, jubileumsutställning på Tjörn och Carolina af Ugglas på Slussens Pensionat.

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Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Strandplan firar 10 år

Strandplan, Stenungsund • Lördag 19 september kl. 11.00–15.00

Strandplan firar 10-årsjubileum med erbjudanden, aktiviteter och underhållning för hela familjen. Under dagen blir det bland annat trubadur, poängpromenad, barnlopp och prova-på-barndans med STC samt underhållning med Allgott & Villgott. Butikerna och verksamheterna på området deltar med egna aktiviteter och erbjudanden.

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Loppis i Spekeröds Bygdegård

Spekeröds Bygdegård • Lördag 19 september kl. 10.00–13.00

Spekeröds Bygdegård bjuder in till loppis. Besökarna kan fynda bland borden, ta en fika och köpa med sig nybakat tunnbröd hem.

Gårdsjödagen

Gårdsjöstugan, Ucklum • Söndag 20 september kl. 10.00–14.00

En familjedag vid Gårdsjön med aktiviteter kring natur och forskning. Det blir bland annat vattenprovtagning, poängpromenad, svampförevisning, bygge av holkar för fåglar och fladdermöss, fiske och kunskapsspelet Naturfalken. Korvgrillning och aktiviteter är gratis.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Stora Biodagen på söndag: halva priset på alla filmer.

Fredag 18 september

• kl. 18.30 – Practical Magic: Family Legacy

Lördag 19 september

• kl. 11.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 13.30 – Minioner & Monster

• kl. 15.45 – Superhunden Charlie

• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day

Söndag 20 september – Stora Biodagen

• kl. 11.15 – Lilla spöket Laban busar vidare

• kl. 13.00 – Bortglömda ön

• kl. 15.30 – Resan till Piemonte

• kl. 18.00 – Practical Magic: Family Legacy

Utställningar

Gun Eld Sandström

Stenungsunds konsthall • Till och med 19 september

Gun Eld Sandström visar färgstarka och känsloladdade målningar där människan, naturen och det inre själslivet står i centrum.

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Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier

Stenungsund • Fram till 24 oktober

En soloutställning där Liv Vesterskov låter kroppens intima övergångar spegla samhällets beredskap genom filmprojektioner, jord och bearbetade objekt ur en beredskapslåda.

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TJÖRN

Skördefest – från hav & land

Sundsby säteri, Hjälteby • Lördag 19 september kl. 11.00–16.00

Lokala råvaror och producenter står i centrum när Sundsby säteri bjuder in till skördefest. Här möter besökarna bland annat grönsaksodlare, musselodlare, musterier och gårdsbutiker. Under dagen hålls inspirationsföredrag om lokal mat och matarv. Entrén är fri och gratis skyttelbuss går från Myggenäs korsväg och Kållekärr.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Billströmska 150 år

Skärhamns bibliotek • 19 september–30 oktober

Billströmska folkhögskolans 150-årsjubileum uppmärksammas med en utställning om skolans många sidor – folkbildningen, sjöfarten, kulturen och mötena.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Samtida skulptur möter det bohuslänska kulturlandskapet i Pilanes utomhusutställning.

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Utställning och försäljning på Sundsby säteri

Fårhuset, Sundsby säteri • Fram till 27 september

Medlemmar ur Orusts Slöjd visar och säljer slöjd och hantverk i Fårhuset på Sundsby säteri.

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ORUST

Carolina af Ugglas på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 19 september

Carolina af Ugglas gästar Slussens Pensionat för en konsertkväll i den intima miljön vid vattnet. Se arrangörens sida för aktuell tid, biljetter och praktisk information.

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Solnedgångs- och mareldspaddling

Orust • Lördagar fram till 26 september

En guidad kajaktur i skymningen där deltagarna stannar för kvällsfika och, när mörkret faller, spanar efter mareld. Turen innehåller även introduktion i kajakpaddling och säkerhet vid mörkerpaddling.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.