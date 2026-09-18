Trafikolycka på Västerlandavägen – Två bilar i kollision

Lilla EdetStenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Två personbilar kolliderade sent på fredagskvällen på väg 642 mellan Västerlanda och Ucklum. Olyckan inträffade i höjd med Västersjön.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 18 september 2026 23:24 | Uppdaterad: 19 september 2026 00:33
Tjörnbro Arena | Julshow med Nyfiken Gul
FacebookInstagram

Larmet kom klockan 23.20. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till olyckan.

Det var två två personbilar som kolliderade i höjd med Västersjön. I samband med kollisionen hamnade den ena bilen i diket.

Det finns inga uppgifter om eventuella personskador.

Missa inget - Håll dig uppdaterad
🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
Top