Trafikolycka på Västerlandavägen – Två bilar i kollision

Två personbilar kolliderade sent på fredagskvällen på väg 642 mellan Västerlanda och Ucklum. Olyckan inträffade i höjd med Västersjön.
Larmet kom klockan 23.20. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till olyckan.
Det var två två personbilar som kolliderade i höjd med Västersjön. I samband med kollisionen hamnade den ena bilen i diket.
Det finns inga uppgifter om eventuella personskador.
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https://nyhetersto.se/2026/09/18/trafikolycka-pa-vasterlandavagen/