JUST NU: Larm om drunkningstillbud i simhallen – Barn förd till sjukhus

Räddningstjänst, ambulans och polis har larmats om ett drunkningstillbud gällande ett barn i simhallen i Stenungsund Arena. Barnet fördes senare till sjukhus i ambulans.
Larmet kom klockan 13.11, strax efter kom ett lugnande besked.
-Barnet är uppe ur bassängen, är vaken och andas fritt.
Vid klockan 13:30 lämnade en ambulans platsen med blåljus mot Östra Sjukhuset i Göteborg.
-Det stämmer, en person åker med ambulans för kontroll och vård, uppger sjukvårdens larmcentral.
Även polis har kommit till platsen för att göra en bedömning av om händelsen är ett ärende för polisen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/19/just-nu-larm-om-drunkningstillbud-i-simhallen/