Viltolycka på väg 169 – Bil i diket

Vid midnatt mot lördag inträffade en viltolycka på länsväg 169 på Tjörn. Förare av en personbil har kolliderat med en älg och hamnat i diket.
Larmet kom klockan 00.06 och olyckan har skett mellan Vallhamnsrondellen och Häggvall. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades.
En person uppges vara drabbad. Det finns ännu inga uppgifter om eventuella personskador.
Under räddningsarbetet är det begränsad framkomlighet och eventuellt avstängt på platsen
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https://nyhetersto.se/2026/09/19/just-nu-viltolycka-pa-vag-169-bil-i-diket/