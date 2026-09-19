Saknade körkort – Misstänks för grov olovlig körning

Orust
Foto: Arkivbild/NYHETERsto

En manlig bilförare stoppades av polis vid Slussen på Orust på lördagsförmiddagen. Föraren saknade körkort och misstänks nu för grov olovlig körning.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 19 september 2026 21:45
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Polisen stoppade personbilen klockan 10.20 på länsväg 771 vid Slussen.

Föraren, en man, saknade behörighet att köra personbil. En anmälan om grov olovlig körning upprättades.

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