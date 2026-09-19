Saknade körkort – Misstänks för grov olovlig körning

En manlig bilförare stoppades av polis vid Slussen på Orust på lördagsförmiddagen. Föraren saknade körkort och misstänks nu för grov olovlig körning.
Polisen stoppade personbilen klockan 10.20 på länsväg 771 vid Slussen.
Föraren, en man, saknade behörighet att köra personbil. En anmälan om grov olovlig körning upprättades.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/19/saknade-korkort-misstanks-for-grov-olovlig-korning/