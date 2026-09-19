Strandplan fyllde tio år – Firades med familjefest

Strandplan fyllde tio år och på lördagen firades jubileet med aktiviteter, underhållning och erbjudanden. Höstvädret visade sig inte från sin bästa sida, men en del besökare trotsade vädret och tog del av firandet.

LOKAL ANNONS Dölj annons

Jubileumsfirandet pågick mellan klockan 11 och 15 och verksamheterna på Strandplan hade laddat upp med olika erbjudanden och aktiviteter.

‹ 1 av 20 ›

På programmet stod bland annat trubadur, poängpromenad och aktiviteter för barn. STC bjöd på prova-på-barndans och arrangerade barnlopp under dagen.

Industrins räddningstjänst IRIS fanns också på plats och visade upp en av sina brandbilar för besökarna.

Allgott & Villgott gjorde succé

Ett särskilt uppskattat inslag blev barnföreställningen med Allgott & Villgott, som underhöll på parkeringen vid två tillfällen. Det blev sång, musik och en hel del skratt när duon mötte barnen på Strandplan.

‹ 1 av 10 ›

För NYHETERsto´s reporter blev det samtidigt ett oväntat återseende. Det är omkring 40 år mellan bilderna från när Allgott & Villgott showade på Liseberg och dagens möte på Strandplan. Som tur var var mikrofonen denna gången avstängd när Allgott & Villgott ville ta en bild – eller om det möjligen var tvärtom.

Smygpremiär för Fikahusets tredje enhet

Jubileumsdagen innebar också smygpremiär för Fikahusets kommande etablering på Strandplan. Företaget tar över det tidigare Kvarnskafferiets lokaler och öppnar där sin tredje enhet.

‹ 1 av 4 ›

Planen är att både butik och delar av produktionen ska finnas på Strandplan.

– Innan jul hoppas vi kunna öppna en butik samt flytta hit delar av produktionen. Vi kommer finnas kvar på Stenungstorg och Almö Livs som tidigare.

Under lördagen fick besökarna alltså en första försmak av den nya verksamheten.

Sockervadd först – sedan Fluxbaren

Det bjöds också på sockervadd under jubileumsdagen. Och kombinationen fick kanske några att höja på ögonbrynen – för efter sockervadden kunde besökarna fortsätta till Fluxbaren hos Sundtandvården.

‹ 1 av 2 ›

Sockervadden var, ska tilläggas, inte sockerfri. Först sockervadd och sedan fluorsköljning blev därmed en något oväntad men passande kombination under dagen.

Firade handelsplatsens första tio år

Dagens Strandplan etablerades för tio år sedan på ett område med en betydligt längre historia i Stenungsund. Här låg tidigare Svenska Bandfabriken, som etablerade sig på orten 1944 och blev Stenungsunds första större industri.

Svenska Bandfabriken och området omkring 1960–1961. Foto: Hans Håkansson/Bohusläns museum Svenska Bandfabriken i Stenungsund i november 1944, samma år som företaget etablerade sig på orten. Foto: Ingeborg Enander/Bohusläns museum Strandplan firar 10 år som handelsplats på historisk mark. Foto: Foto: Hans Håkansson/Bohusläns museum och NYHETERsto ‹ 1 av 3 ›

På lördagen var det däremot nutid och jubileum som stod i centrum.

Vädret bidrog inte till någon riktig folkfest utomhus och många valde sannolikt en höstdag hemma eller inomhus. De som tog sig till Strandplan kunde däremot ta del av ett program som pågick under fyra timmar med aktiviteter både ute och inne.