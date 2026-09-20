ForskarFredag firar 20 år – En hel vecka med forskning i Stenungsund

En hel vecka med forskning i centrum i Stenungsund. Foto: NYHETERsto

Forskare på industrin, framtidens mat, kemishow, quiz och aktiviteter för barn. När ForskarFredag firar 20 år växer arrangemanget i Stenungsund till en hel forskarvecka med aktiviteter på Molekylverkstan, Kulturhuset Fregatten, skolor och inom industrin.

Text: Mikael Berglund Dela

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ForskarFredag arrangeras i år för 20:e gången och i Stenungsund uppmärksammar Molekylverkstan jubileet med aktiviteter för både barn och vuxna.

Årets tema blickar framåt. Besökarna ska bland annat få fundera över vilka problem forskningen kan ha löst om ytterligare 20 år och hur framtidens mat, material och vardag kan komma att se ut.

– Vilka problem vill vi att forskningen ska ha löst om 20 år? Hur kommer vår mat, våra material och vår vardag att se ut? Det är frågor som vi vill att både besökare och forskare ska reflektera över tillsammans under veckan, säger Sanida Okanovic på Molekylverkstan.

Forskningen flyttar ut från labben

En viktig del av veckan är möten mellan forskarna och allmänheten.

Forskare kommer bland annat att besöka grundskolor och gymnasiet i Stenungsund för att berätta om sitt arbete, sina upptäckter och vägen till att bli forskare.

Allmänheten får samtidigt möjlighet att komma närmare den forskning som bedrivs inom den lokala kemiindustrin.

Borouge International öppnar ett av sina forskningslaboratorier för besök. Där får deltagarna se hur forskning och innovation används för att utveckla framtidens material och produkter. Besöket kräver föranmälan och deltagarna måste vara minst 18 år.

Hur ser framtidens mat ut?

På torsdagen den 24 september flyttar forskningen in på Kulturhuset Fregatten.

Professor Inger Undeland från Chalmers tekniska högskola berättar mellan klockan 12 och 13 om framtidens mat från havet.

Fokus ligger på hur en växande befolkning kan försörjas med mat utan att jordens resurser belastas ytterligare och vilken roll bland annat alger, fisk, musslor och andra marina råvaror kan spela i framtidens livsmedelsproduktion.

ForskarFredag på Molekylverkstan

Fredagen den 25 september blir den stora jubileumsdagen.

På Molekylverkstan får besökarna mellan klockan 14 och 17 möta forskare från kemiföretagen i Stenungsund. Forskarna berättar om sitt arbete och visar hur forskning används för att utveckla nya lösningar inom bland annat hållbarhet och avancerade material.

Klockan 16.30 blir det dessutom kemishow i labbet.

Därefter fortsätter kvällen på Kulturhuset Fregatten. Mellan klockan 17 och 18 håller Forskar-Niklas, Niklas Thorn från Borouge International, ett forskningsquiz med vetenskap som tema.

Lag på upp till fyra personer kan delta och föranmälan görs till Molekylverkstan.

Vetenskap för hela familjen

Forskarveckan fortsätter även på lördagen den 26 september, då barnen står extra mycket i centrum.

Mellan klockan 10 och 15 fylls Kulturhuset Fregatten med aktiviteter på temat vetenskap och forskning.

Det blir bland annat experiment, pyssel, högläsning och tipspromenad. Under dagen ges också två teaterföreställningar med Einstein i centrum för barn mellan 5 och 12 år.

I samband med dagen blir det även premiär för den nya boken ”Alfons leker Einstein”, där barn får upptäcka fysikens värld genom lek, fantasi och berättande.

– Vi vill visa att forskning angår alla, oavsett ålder. Programmet innehåller aktiviteter för både barn och unga, och vi hoppas att många tar chansen att vara nyfikna tillsammans, säger Sanida Okanovic.

Firar 20 år i hela Sverige

ForskarFredag är en nationell vetenskapsfestival som skapar möten mellan forskare och allmänhet. I år arrangeras aktiviteter på 26 platser runt om i Sverige.

I Stenungsund är det Molekylverkstan som står bakom arrangemanget.

Aktiviteterna under ForskarFredag är kostnadsfria, men vissa programpunkter kräver föranmälan.

Extern länk: Hela programmet för ForskarFredag Stenungsund