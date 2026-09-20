Hemvändarfesten på juldagen gör comeback på Stenungsbaden

Efter några års tystnad är en av julens stora festtraditioner tillbaka i Stenungsund. På juldagen öppnar Stenungsbaden åter nattklubben för en kväll som för många genom åren varit lika mycket återförening som fest.

Text: Mikael Berglund Dela

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På juldagen den 25 december blir det åter fest på Stenungsbaden. Nattklubben håller öppet mellan klockan 22 och 03 med dubbla dansgolv och bland andra Niklas Feldt som DJ.

För många som vuxit upp i Stenungsund men senare flyttat från orten har julhelgen genom åren inneburit mer än julmat och familj. När många återvänder hem samtidigt blir juldagens utekväll också en chans att återse gamla vänner och bekanta.

Nu får traditionen nytt liv på Stenungsbaden.

Från stilla juldag till festkväll

Att gå ut och festa på juldagen är egentligen en betydligt yngre tradition än själva julfirandet.

Historiskt var juldagen tvärtom en av julens stillsammaste dagar. Enligt Institutet för språk och folkminnen, Isof, förknippades dagen med frid och vila och inleddes för många med julotta. Kalas, besök och andra nöjen skulle undvikas.

Det var i stället på annandagen som julkalasen tog vid.

Med tiden förändrades traditionerna. Juldagen och annandagen har på många håll i landet blivit så kallade hemvändarkvällar. Personer som flyttat från sin gamla hemort återvänder för att fira jul med familjen och passar samtidigt på att träffa gamla vänner och bekanta.

Fenomenet har blivit särskilt förknippat med mindre städer och orter, där många som annars bor på olika håll återigen befinner sig på samma plats under några dagar kring jul.

Stenungsund finns dokumenterat

Stenungsund finns faktiskt med när Institutet för språk och folkminnen (Isof) har dokumenterat den svenska hemvändartraditionen.

I december 2017 genomförde institutet en insamling om hemvändarkvällar. Omkring 80 personer från Sverige och Finland svarade. De var födda mellan 1938 och 1994 och berättelserna visar hur traditionen sett olika ut mellan generationer och på olika platser.

En av berättelserna kom från en kvinna född 1983 i Stenungsund.

Hon berättade att hon på juldagen brukade träffa sina vänner från hemorten – just på hemorten. Ofta började kvällen med att de åt tillsammans och fortsatte sedan vidare till pub eller nattklubb.

När barn och familjeliv senare kom in i bilden förändrades traditionen. Restaurang- och krogbesöken på juldagen blev då betydligt färre.

Berättelsen från Stenungsund speglar också ett mönster som återkommer i Isofs material. Flera beskriver hemvändarkvällarna som något man framför allt deltog i som ung vuxen och som senare förändrades när familjelivet tog över.

En tradition som förändrats med tiden

Isofs dokumentation visar också hur själva festdagen har förskjutits.

För äldre generationer var det annandagen som var förknippad med dans, baler, biopremiärer och festligheter. I flera av de insamlade berättelserna beskrivs hur det tidigare närmast var otänkbart att gå ut och festa på själva juldagen.

Under senare delen av 1900-talet förändrades detta och juldagen etablerades på många håll som en stor utekväll.

Gemensamt är själva hemvändandet:

-Människor som lämnat sin uppväxtort återkommer under julen och får möjlighet att träffa personer som de kanske inte sett sedan förra julen – eller på betydligt längre tid.

I år finns den möjligheten åter på Stenungsbaden.

Efter några års uppehåll öppnas nattklubben på nytt på juldagen den 25 december.