Stora Biodagen firas i hela landet – I Stenungsund lever den lokala bion vidare

I dag, söndag, firas Stora Biodagen över hela Sverige med halva priset på biobiljetter. I Stenungsund finns fortfarande en lokal biograf utanför de stora biografkedjorna – Fregatten Bio, med en historia som sträcker sig flera decennier tillbaka.

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Stora Biodagen arrangeras gemensamt av den svenska filmbranschen och under söndagen den 20 september deltar biografer runt om i landet. Grundidén är enkel: halva priset på alla filmer under dagen.

Även Fregatten Bio i Stenungsund deltar.

För den lokala biografen innebär dagen fyra filmvisningar, från förmiddagen fram till kvällen.

Fyra filmer under söndagen

Först ut klockan 11.15 är barnfilmen ”Lilla spöket Laban busar vidare”.

Klockan 13.00 visas ”Bortglömda ön”, följt av ”Resan till Piemonte” klockan 15.30.

Dagens sista visning börjar klockan 18.00 med ”Practical Magic: Family Legacy”.

En lokal bio med lång historia

Fregatten Bio är i dag en av få kvarvarande lokala biografer i området och drivs fristående från de stora biografkedjorna.

Själva Kulturhuset Fregatten invigdes 1992, men Stenungsunds biohistoria sträcker sig betydligt längre tillbaka.

I en sammanställning över Stenungsunds bio- och filmhistoria från Stenungsunds Filmstudio beskrivs hur biografverksamheten på Fregatten utvecklats genom åren.

Peter Gustafsson kom in som delägare i verksamheten 2009. Den 1 juli 2013 tog han över hela driften av Fregatten Bio.

Salongen rymmer 176 personer.

Tidigt ute med digital bio

En av de största förändringarna i biografens historia kom när hela filmbranschen gick från traditionell 35-millimetersfilm till digital filmvisning.

För mindre biografer var omställningen kostsam. En digital projektor beräknades vid den tiden kosta omkring en halv miljon kronor och till det behövdes en server för ytterligare omkring 200 000 kronor.

Fregatten var tidigt ute.

Redan 2011 installerades en digital projektor i Stenungsund. Stenungsunds kommun bidrog genom sänkt lokalhyra under några år och Svenska Filminstitutet hade samtidigt stöd för biografer som behövde ställa om till den nya tekniken.

Sedan dess äger den som driver biografen maskinparken medan lokalen hyrs av kommunen.

Höll öppet när andra stängde

Den lokala biografens betydelse sattes på prov under pandemin.

När stora biografkedjor stängde våren 2020 valde Fregatten Bio att fortsätta visa film, trots kraftigt minskade publiksiffror. Samtidigt var ekonomin hårt pressad. Ägaren Peter Gustafsson uppgav då att verksamheten gått med förlust under flera år och att pandemin riskerade att bli ett allvarligt hot mot biografens framtid.

Sex år senare lyser projektorn fortfarande på Fregatten.