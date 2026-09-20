Stulen dansk fiskebåt dök upp på Åstol

En stulen dansk fiskebåt har gjort en ovanlig resa över Kattegatt. Efter att ha försvunnit från Læsø i Danmark dök den omkring 15 meter långa båten upp i helgen på Åstol, Tjörn.

Text: Mikael Berglund Dela

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Den rödvita fiskebåten FN 323 Tornado hör hemma i Østerby Havn på den danska ön Læsø och används i yrkesfiske.

Under fredagen försvann båten från hamnen. Ett dygn senare befann den sig på andra sidan Kattegatt – på Åstol, något danska TV2 Nord var först att rapportera om.

Och det handlar knappast om en liten och diskret båt. På söndagen ligger den stora rödvita fiskebåten förtöjd i hamnen med beteckningen FN 323 tydligt synlig på sidan.

Försvann från Læsø

Historien började på Læsø under fredagen. Enligt danska medier togs fiskebåten från Østerby Havn. I samband med att den fördes ut ur hamnen ska flera andra båtar ha skadats.

Kort efter att båten lämnat Læsø stängdes dess AIS-sändare av. Därmed gick det inte längre att följa dess fortsatta färd på vanligt sätt.

Dansk polis inledde en insats och det fanns uppgifter om att båten kunde vara på väg mot Sverige.

Dök upp på Åstol

På lördagen fick historien sin lokala vändning. Den försvunna fiskebåten hade tagit sig över Kattegatt och hela vägen till Åstol på Tjörn.

Båten uppmärksammades i hamnen och svensk polis kontaktades. Det kunde därefter konstateras att det var den stulna fiskebåten från Læsø.

Den stulna fiskebåten är nu i svenska myndigheters förvar.

Mannen som enligt de danska uppgifterna tog båten från Læsø och körde den över Kattegatt till Sverige har förhörts av svensk polis.

Någon uppgift om att mannen ska ha gripits eller anhållits har inte framkommit.

Båtens ägare i Danmark fick på söndagsmorgonen besked om att båten hade återfunnits.

Efter färden över Kattegatt fanns även en oro för vilket skick båten skulle vara i. De första uppgifterna från Danmark är dock att FN 323 Tornado inte ska ha fått några större skador under färden.

Nu återstår att få tillbaka fiskebåten från Åstol till hemmahamnen i Østerby.

-Tills dess ligger den kvar på Åstol, efter en resa över Kattegatt som den aldrig skulle ha gjort.

NYHETERsto har sökt svensk polis gällande ärendet.