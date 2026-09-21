10-årig pojke hundbiten utanför ICA – Vårdnadshavare söker hundägaren

En 10-årig pojke blev biten i benet utanför ICA-butiken. Foto: NYHETERsto/Privat

En tioårig pojke blev på lördagskvällen biten av en hund utanför ICA i Kållekärr på Tjörn. Pojken fick föras till barnakuten på Östra sjukhuset i Göteborg och händelsen är nu polisanmäld.

Text: Mikael Berglund Dela

LOKAL ANNONS Dölj annons

Händelsen inträffade vid 19.50-tiden på lördagskvällen.

Enligt pojkens vårdnadshavare befann sig pojken utanför butiken när han blev biten av en svart hund.

Den person som hade hand om hunden ska ha pratat med pojken efter händelsen, men någon kontakt med pojkens vårdnadshavare togs inte.

– Det är tråkigt att vuxna inte tar sitt ansvar eller ger sig till känna. Ett barn på tio år har inte samma möjligheter att själv förklara vad som har hänt, säger Markus Sandberg, pappa till pojken till NYHETERsto.

Fick åka till barnakuten

Efter händelsen åkte familjen med pojken till barnakuten på Östra sjukhuset i Göteborg. Där rengjordes såret. Någon antibiotikabehandling behövdes inte. Hur mår han idag? -Han mår efter omständigheterna bra och kunde på måndagen gå till skolan, säger Markus Sandberg.

Anmält händelsen

Händelsen är polisanmäld. Enligt vårdnadshavaren finns det även övervakningskameror utanför butiken, något som kan hjälpa polisen.

Söker kontakt med den vuxne