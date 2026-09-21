Begärs häktad misstänkt för våldtäkt i Stenungsund

En man i 55-årsåldern har begärts häktad vid Uddevalla tingsrätt, misstänkt för våldtäkt i Stenungsunds kommun. Åklagaren bedömer misstankegraden som sannolika skäl.

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Den misstänkta våldtäkten ska enligt häktningsframställan ha ägt rum i juli 2026. Mannen greps i förra veckan och anhölls samma dag.

Åklagaren begär häktning

Åklagaren begär att mannen ska häktas på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Som häktningsskäl anger åklagaren att det finns risk för att mannen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. Åklagaren anser också att det finns risk för fortsatt brottslighet.

Åklagaren har även begärt möjlighet att belägga mannen med restriktioner när det gäller besök, elektronisk kommunikation och försändelser.