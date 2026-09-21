Bilruta krossad vid Tuvesvik – Väska med dator stulen

En bil som stått parkerad vid Tuvesviks färjeläge på Orust utsattes för inbrott under helgen. När bilägaren återvände var en ruta krossad och en väska med en dator hade stulits.

Text: Mikael Berglund Dela

LOKAL ANNONS Dölj annons

Bilen parkerades vid färjeläget på fredagskvällen. När ägaren kom tillbaka på söndagen upptäcktes inbrottet.

Någon hade krossat en ruta på bilen och tagit sig in i fordonet. Från bilen stals en väska innehållande en dator.

Händelsen har anmälts till polisen via Polisens kontaktcenter, PKC.

-Polisen tar gärna emot tips och iakttagelser från personer som kan ha sett något avvikande vid parkeringen under tiden från fredagskvällen till söndagen, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.