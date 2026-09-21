Busschaufför på E6 hotad och spottad på – Passagerare misstänkt

En busschaufför på E6 Stenungsund utsattes under den tidiga måndagsmorgonen för hot från två passagerare. Chauffören ska även ha blivit spottad på.
Larmet kom klockan 06:02 från en buss norrut på E6.
Enligt polisen uppgav chauffören att två passagerare hade hotat honom med våld. I samband med händelsen ska chauffören även ha blivit spottad på.
I höjd med E6 Ödsmålsbron ansluter polisen och hör inblandade parter.
Olaga hot och ofredande
En person i 25-årsåldern har delgivits misstanke om brott. Det framgår inte av de inledande uppgifterna vilken roll den andra passageraren misstänks ha haft i händelsen.
I bussen finns kameror och inspelning från den kan hjälpa polisen i utredningen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/21/busschauffor-pa-e6-hotad-och-spottad-pa-passagerare-misstankt/