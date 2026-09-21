Segelbåt i utsatt läge – Helikopter larmades

En sjöräddningsinsats genomfördes på måndagsförmiddagen sedan en segelbåt hamnat i ett utsatt läge väster om Skärhamn på Tjörn. Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverkets räddningshelikopter larmades till platsen.
Larmet kom klockan 10.17 via nödkanal 16.
JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen, ledde insatsen och Sjöräddningssällskapet i Skärhamn larmades ut.
Inledningsvis var segelbåtens exakta position oklar och kontakten via radion hade förlorats.
– Vi är på väg fram och försöker lokalisera båten och se vad som har hänt. Även Sjöfartsverkets helikopter är larmad, uppgav JRCC till NYHETERsto under den pågående insatsen.
Vid 10.30-tiden hade sjöräddningsenheter lokaliserat och kommit fram till segelbåten. Omkring tio minuter senare var även räddningshelikoptern på plats.
Bogserades till Skärhamn
Vid 10.45-tiden påbörjade Sjöräddningssällskapet bogseringen av segelbåten in mot Skärhamn.
En person befann sig ombord på båten. Ingen person skadades i samband med händelsen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/21/just-nu-segelbat-i-utsatt-lage-utanfor-skarhamn/