Segelbåt i utsatt läge – Helikopter larmades

En sjöräddningsinsats genomfördes på måndagsförmiddagen sedan en segelbåt hamnat i ett utsatt läge väster om Skärhamn på Tjörn. Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverkets räddningshelikopter larmades till platsen.

Text: Mikael Berglund Dela

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Larmet kom klockan 10.17 via nödkanal 16.

JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen, ledde insatsen och Sjöräddningssällskapet i Skärhamn larmades ut.

Inledningsvis var segelbåtens exakta position oklar och kontakten via radion hade förlorats.

– Vi är på väg fram och försöker lokalisera båten och se vad som har hänt. Även Sjöfartsverkets helikopter är larmad, uppgav JRCC till NYHETERsto under den pågående insatsen.

Vid 10.30-tiden hade sjöräddningsenheter lokaliserat och kommit fram till segelbåten. Omkring tio minuter senare var även räddningshelikoptern på plats.

Bogserades till Skärhamn

Vid 10.45-tiden påbörjade Sjöräddningssällskapet bogseringen av segelbåten in mot Skärhamn.

En person befann sig ombord på båten. Ingen person skadades i samband med händelsen.