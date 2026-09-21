JUST NU: Trafikolycka på Hallernaleden – A-traktor och bil i kollision

Räddningstjänsten och ambulans har larmats till en trafikolycka med flera fordon på Hallernaleden i Stenungsund. Det ska handla om en kollision mellan en bil och en A-traktor.
Larmet kom klockan 14.50 på måndagseftermiddagen och olyckan ska ha skett i backen mellan Hallerna och Stenungsund Arena.
Enligt de första uppgifterna rör det sig om en trafikolycka mellan personbil och en A-traktor.
-Det ska handla om en sidokollision mellan en bil och en A-traktor. Totalt tre personer inblandade, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Ett av fordonen ska ha hamnat i terrängen i samband med olyckan.
Det finns inga uppgifter om personskador, men en ambulans är larmad.
Vägen ska initialt inte vara blockerad men räkna med begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.
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https://nyhetersto.se/2026/09/21/just-nu-trafikolycka-med-flera-pa-hallernaleden/