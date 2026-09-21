JUST NU: Trafikolycka på Hallernaleden – A-traktor och bil i kollision

Stenungsund
Två fordon inblandade i olyckan på Hallernaleden.

Räddningstjänsten och ambulans har larmats till en trafikolycka med flera fordon på Hallernaleden i Stenungsund. Det ska handla om en kollision mellan en bil och en A-traktor.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 september 2026 14:52 | Uppdaterad: 21 september 2026 15:23
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Larmet kom klockan 14.50 på måndagseftermiddagen och olyckan ska ha skett i backen mellan Hallerna och Stenungsund Arena.

Enligt de första uppgifterna rör det sig om en trafikolycka mellan personbil och en A-traktor.

-Det ska handla om en sidokollision mellan en bil och en A-traktor. Totalt tre personer inblandade, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Ett av fordonen ska ha hamnat i terrängen i samband med olyckan.

Det finns inga uppgifter om personskador, men en ambulans är larmad.

Vägen ska initialt inte vara blockerad men räkna med begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.

Texten uppdateras.

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