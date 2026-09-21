Körde motorcykel i 124 km/h på väg 160 – Döms till böter

En motorcyklist körde i 124 kilometer i timmen på väg 160 vid Varekil på Orust, där högsta tillåtna hastighet är 80. Föraren förnekade hastighetsöverträdelsen – men Uddevalla tingsrätt går på polisens mätning och dömer honom till böter.

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Händelsen inträffade i juni 2026.

Polisen genomförde en genomsnittshastighetsmätning av motorcykeln. Mätningen visade 124 kilometer i timmen – 44 kilometer i timmen över den tillåtna hastigheten.

Föraren uppgav 100 km/h

Motorcyklisten förnekade gärningen under förundersökningen.

I polisförhör uppgav han att hastighetsmätaren på motorcykeln visade omkring 100 kilometer i timmen när han körde om polisbilen. Han uppgav också att polisbilen var den enda övriga trafiken på vägen.

Av utredningen framgår även att polisbilen fick öka farten för att komma ikapp motorcykeln.

Åklagaren åberopade bland annat polisens protokoll över genomsnittshastighetsmätningen som bevisning.

Tingsrätten går på polisens mätning

Uddevalla tingsrätt konstaterar att genomsnittshastighetsmätning är en tillförlitlig metod för att kontrollera hastigheten.

Den ansvarige mätkontrollanten hade intygat att mätningen genomförts enligt Polismyndighetens föreskrifter och att det inte funnits någon risk för förväxling med något annat fordon.

Tingsrätten anser att det inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta polisens uppgifter och finner det styrkt att motorcykeln framfördes i 124 kilometer i timmen.

Föraren döms för hastighetsöverträdelse till 4 000 kronor i penningböter.

Körkortet prövas separat

Hastighetsöverträdelsen var 44 kilometer i timmen över den tillåtna hastigheten.

Körkortsfrågan hanteras separat av Transportstyrelsen. Myndigheten uppger att de vanligaste fallen där körkort återkallas gäller hastighetsöverträdelser på 31–40 kilometer i timmen över gällande hastighetsgräns. Då är spärrtiden normalt två månader. Vid allvarligare fortkörningar beslutas normalt en längre spärrtid.

Vilket beslut som fattas i det aktuella körkortsärendet framgår inte av tingsrättens dom.

Domen meddelades den 18 september och kan överklagas till Hovrätten för Västra Sverige. Ett överklagande ska ha kommit in till Uddevalla tingsrätt senast den 9 oktober.